El Santo Padre ha llamado en su última Audiencia General a trabajar sobre la prudencia, virtud que, más allá del cristianismo, ya valoraban los filósofos griegos.

El Papa ha continuado este miércoles con el ciclo de catequesis sobre vicios y virtudes, que ha dedicado en esta ocasión a la prudencia. Una de las consideradas virtudes cardinales junto a la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia, ha descrito Francisco, «no es la virtud de la persona temerosa, siembre dubitativa sobre cómo actuar. Esta interpretación es equivocada. No es solo la cautela. Significa que la acción del hombre está en las manos de su inteligencia y libertad». Es decir, que es la persona razonable, que busca entender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por sus emociones.

Santo Tomás la llamaba «recta ratio agibilium». Prudente es aquel, ha continuado el Pontífice, «que es capaz de elegir: en los libros la vida siempre es fácil, pero en medio de los vientos y las ondas de lo cotidiano, estamos inciertos y no sabemos qué camino tomar. Quien es prudente no elige a la ligera: sobretodo sabe qué es lo que quiere, así que puede ponderar la situación, se deja aconsejar». Eso no significa que no se pueda equivocar, porque al fin y al cabo somos humanos.

La prudencia es especialmente deseable en aquellos que gobiernan, que deben saber que «se debe perseguir no el bien propio sino el de todos».

Son muchos los pasajes del Evangelio que nos ayudan a educar la prudencia. De las Escrituras podemos extraer que es mejor construir sobre roca que sobre arena. El propio Jesús pedía prudencia a su discípulos, como narra Mateo en el capítulo 10: « Os mando como ovejas en medio de los lobos; sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas» (Mt 10, 16).

A los peregrinos de lengua española les ha dirigido un saludo con las siguientes palabras: «Pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia para que, en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida, permanezcamos cimentados en Cristo, la piedra angular».