El Papa habla en el Regina Coeli sobre la amistad con Jesús: «Para él, somos personas queridas más allá de todo mérito y expectativa»

Insiste, tras el rezo mariano, en pedir la paz para Ucrania y Tierra Santa: «¡No a la guerra, sí al diálogo!»

El papa Francisco ha reflexionado este domingo, antes del rezo del Regina Coeli, sobre la amistad, al hilo del Evangelio del día. Una amistad que nos ofrece el mismo Jesús.

«La amistad no es fruto del cálculo, ni de la compulsión: surge espontáneamente cuando reconocemos en el otro algo de nosotros mismos. Y, si es verdadera, la amistad es tan fuerte que no decae ni siquiera ante la traición. […] Un verdadero amigo no te abandona, ni siquiera cuando cometes un error: te corrige, puede reprenderte, pero te perdona y no te abandona.», ha dicho el Pontífice.

Así, ha dicho que para Jesús somos precisamente eso, amigos, «personas queridas más allá de todo mérito y expectativa». Lo es hasta el punto de «hacerse frágil por nosotros, de ponerse en nuestras manos sin defensas ni exigencias, porque nos ama».

Y ha añadido: «El Señor nos ama, como amigo quiere nuestro bien y quiere que participemos del suyo. Preguntémonos, pues: ¿qué rostro tiene el Señor para mí? ¿El rostro de un amigo o el de un extraño? ¿Me siento amado por Él como un ser querido? ¿Y cuál es el rostro de Jesús que testimonio a los demás, especialmente a los que hacen el mal y necesitan perdón?».

Tras la oración, el Papa ha felicitado a las Iglesias ortodoxas y a algunas católicas orientales, que este domingo celebran la Pascua. Asimismo, se ha solidarizado con los afectados por las inundaciones en Brasil.

Y una semana más, ha vuelto a lanzar su llamamiento en favor de la paz: «Sigan rezando por la martirizada Ucrania —¡sufre tanto!— y también por Palestina e Israel, para que haya paz, para que el diálogo se fortalezca y dé buenos frutos. ¡No a la guerra, sí al diálogo!»

