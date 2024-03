Tres de cada cuatro participantes en Un viaje Por Tantos pasa a marcar la X del IRPF al conocer de cerca la labor de la Iglesia

El Secretariado para el Sostenimiento presenta la campaña XTantos 2024, convencido de que «la Iglesia mejora en las distancias cortas» y con el objetivo de que «la percepción que se tiene de nosotros se ajuste a lo que verdaderamente somos, a nuestra labor social y espiritual de cada día»

El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha presentado hoy la campaña Xtantos para la declaración de la renta 2024, que este año tiene como punto de partida la iniciativa Un viaje Por Tantos. Este viaje de cinco días ha permitido a 15 personas que no marcaban la ‘X’ en el IRPF conocer seis proyectos sociales y espirituales de la Iglesia en Guadalajara, Alcalá de Henares, Segovia, Madrid, Getafe y Toledo. En el caso de esta experiencia, el 73 % de las personas que no marcaban la ‘X’ en su declaración de la renta han cambiado de opinión al conocer de cerca la realidad de la Iglesia. El resto asegura que se lo pensará y que valora positivamente este trabajo. Como ha valorado José María Albalad, director del Secretariado para el Sostenimiento, «la Iglesia mejora en las distancias cortas, cuando se conoce su labor, más allá de prejuicios y noticias lejanas».

Esta iniciativa se lanzó con la propuesta de que «Podríamos contártelo», pero «preferimos que lo veas», en relación a la labor social y espiritual de la Iglesia. «Ha sido un viaje desde las periferias físicas y existenciales al corazón de la Iglesia; lo que comenzó desde la desconfianza ha acabado siendo un viaje de eterna gratitud», ha reconocido Albalad. Ahora, estos «viajeros Por Tantos» son los protagonistas de la campaña, pues «son altavoces con su testimonio de primera mano» de lo que puede suponer para muchísimas personas una simple ‘X’ que no tiene coste económico alguno para quien la marca.

Los viajeros –ocho mujeres y siete hombres de entre 19 y 61 años seleccionados a partir de 200 candidatos– son los protagonistas de la campaña de la Iglesia de cara a la declaración de la renta de 2024, que comenzará el próximo 3 de abril. «Para nosotros, la campaña empieza hoy, porque queremos llegar a los contribuyentes más madrugadores y a aquellos nuevos contribuyentes que dejan en blanco las casillas 105 y 106 –la de la Iglesia y la de fines sociales, respectivamente– por defecto», ha explicado el director del Secretariado de Sostenimiento. La inversión para el plan de medios del presente ejercicio asciende a 2’8 millones de euros, apenas un 0,79% de lo recaudado el año anterior, por lo que, a juicio de la Conferencia Episcopal, «es una inversión muy rentable. Por cada euro gastado en comunicación, el retorno es de 125 euros, aparte de que siempre es rentable dar a conocer la labor social y espiritual de la Iglesia y que ésta llegue a conocimiento de los 500.000 nuevos declarantes», ha agregado Albalad.

La campaña, concebida como «un laboratorio para constatar la realidad», ha sido todo un éxito. «Ha sido un camino que va de la desconfianza a la verdad, que supera el ruido mediático y nos hace pensar que ojalá ese autobús hubiera tenido 45 millones de plazas, en lugar de 15». Por ello, José María Albalad ha revelado que en la Conferencia Episcopal no solo está abierta la posibilidad de repetir la experiencia acogiendo a nuevos viajeros y presentando otros proyectos, sino que los obispos han planteado replicarla a escala en sus respectivas diócesis. «Esto es lo que sucede cuando abres las puertas con honestidad. Aquí no hay labor de maquillaje ni puesta en escena, este es nuestro quehacer cotidiano. Tenemos un desafío, y es hacer que nuestra labor, que es lo que somos como Iglesia, se ajuste a la percepción que la sociedad tiene sobre nosotros», ha reconocido el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. «Algún participante, de hecho, señalaba que nunca había hablado con un cura. Que haya podido comer con uno, viendo la realidad tanto del que ayuda como de las personas que son ayudadas, ha cambiado su percepción, ya que, como dice el papa Francisco, “los sacerdotes son como los aviones: solo son noticia cuando caen”. En este sentido, queremos ganarnos la confianza del contribuyente, queremos que la ‘X’ de la Iglesia se marque con convicción, no queremos que nadie regale nada», ha concluido.

Los testimonios de estos «viajeros Por Tantos» están disponibles para el público en la página web de la campaña: www.unviajeportantos.es