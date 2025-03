Rodrigues participa este martes en la Jornada Académica y Social ¿Deuda o desarrollo? Financiación para el desarrollo y doctrina social de la Iglesia

En el marco del Año Jubilar 2025 y como preparación a la IV Conferencia Internacional de Financiación del Desarrollo de la ONU que se celebrará en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio, el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, la Archidiócesis de Sevilla y la Universidad Loyola organizan este martes 11 de marzo la Jornada «¿Deuda o Desarrollo? Financiación para el Desarrollo y la Doctrina Social de la Iglesia. ECCLESIA ha hablado con una de las ponentes, Yoselín Rodrigues, miembro del Grupo de Coordinación del HUB España de La Economía de Francisco (EoF-The Economy of Francesco).

—¿Cómo trabaja el HUB en avanzar en la justicia económica?

—El HUB de España de la Economía de Francisco (EoF) es un espacio donde convergen personas jóvenes economistas, emprendedoras y agentes de cambio que compartimos una misma inquietud: construir una economía más justa, sostenible y que ponga a la persona en el centro. Desde nuestros distintos ámbitos—emprendimiento, academia e incidencia social—buscamos transformar la economía con acciones concretas que generen impacto real.

Nos une la convicción de que la economía puede tener alma, una idea que plasmamos en el pacto que firmamos en Asís en 2022: «conscientes de la responsabilidad que recae sobre nuestra generación, nos comprometemos ahora, individualmente y todos juntos, a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una Economía del Evangelio».

En el HUB de España, promovemos espacios de diálogo y acción que nos permiten reflexionar y actuar en torno a los grandes desafíos económicos y sociales. Creemos que la justicia económica no es solo una meta teórica, sino un compromiso diario que se materializa en nuevas formas de empresa, en modelos financieros más equitativos y en políticas que fomenten el bien común.

—¿Qué tipo de soluciones ha puesto sobre la mesa para paliar la desigualdad y endeudamiento estructural de poblaciones vulnerables?

—La Economía de Francisco no se queda en el diagnóstico de los problemas, sino que impulsa soluciones concretas en distintos niveles. En el ámbito académico, hay investigaciones que proponen modelos económicos alternativos y herramientas para una distribución más equitativa de la riqueza. Desde el emprendimiento, hay empresas como EoF Farm, que busca garantizar la soberanía alimentaria, o Por Igual, que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

Pero sabemos que para que estas iniciativas tengan un impacto real y sostenible es necesario un cambio estructural de la economía, que garantice que todas las personas tengan acceso a lo necesario para una vida digna. Pequeñas acciones pueden transformar realidades locales, pero no podemos quedarnos solo en eso: es urgente lograr incidencia en espacios de decisión y respaldar propuestas concretas para la cancelación, reestructuración o canje de deuda en los países más vulnerables. No se puede hablar de justicia económica sin abordar la carga que el endeudamiento estructural impone a muchas naciones, limitando su capacidad de desarrollo y perpetuando la desigualdad.

En este sentido, la reciente creación de la Fundación EoF nos permitirá tener una mayor incidencia y estructura para escalar proyectos y generar más impacto. Hasta ahora, EoF ha sido una comunidad global de jóvenes acompañados por profesionales con experiencia (seniors), pero esta nueva etapa nos abre caminos para influir en políticas públicas, generar financiación para proyectos transformadores y consolidar redes de apoyo.

No se trata solo de identificar problemas, sino de sumar fuerzas para resolverlos. Necesitamos una economía que esté realmente centrada en la persona y en el cuidado de la casa común. Esto implica cuestionar y transformar el sistema actual, apoyando aquellas iniciativas que buscan corregir las injusticias estructurales y construir sistemas económicos que pongan la vida en el centro.

—¿Es posible una economía más humana?

—Esta pregunta ha estado presente en el corazón de la Economía de Francisco desde sus inicios. ¿Es solo una utopía o realmente podemos transformar la economía? Yo creo que sí es posible porque ya la estamos construyendo.

No solo desde EoF, sino desde muchas iniciativas alrededor del mundo, hay personas, empresas y comunidades que trabajan por una economía que pone en el centro a la persona y al medio ambiente. El reto es enorme, pero sabemos que no estamos solos. Una de las frases que se ha convertido casi en nuestro lema es: «No es una utopía». En estos años, hemos visto cómo la comunidad global de EoF ha crecido y se ha fortalecido, incluso en momentos inesperados como la pandemia. Lo que comenzó como un llamado se ha convertido en acción, y seguimos caminando con una convicción aún más fuerte: la economía no está escrita en piedra, puede y debe transformarse para ser positiva para todas las personas y el planeta.

Pero para que esta transformación tenga impacto real, no puede quedarse solo en quienes ya estamos convencidos. Es fundamental que estas ideas lleguen a distintos actores de la sociedad: responsables de políticas públicas, líderes empresariales, instituciones financieras y comunidades locales. La economía no se cambia solo desde un ámbito, sino desde el trabajo conjunto de quienes toman decisiones y de quienes impulsan alternativas desde la base. Por eso, espacios como el HUB de España de EoF son esenciales: aquí nos encontramos, compartimos herramientas y nos acompañamos en este camino. Y eventos como esta jornada son clave porque permiten un diálogo inclusivo, donde diferentes perspectivas pueden encontrarse y enriquecerse. Visibilizar lo que ya se está haciendo es una manera de demostrar que esta economía más humana no es solo un ideal, sino una realidad en construcción. No es una utopía, es un camino que ya estamos recorriendo.



—Dentro de esta Jornada vas a participar en la mesa La voz de las organizaciones sociales, ¿qué ejemplos concretos puedes poner del trabajo de estos años?

—Sí, estaré en esta mesa porque, al igual que muchas otras personas jóvenes en EoF, estoy construyendo esta nueva economía desde mi día a día.

Soy cofundadora de ‘UALOH’, una startup de mobiliario modular y sostenible que apuesta por la economía circular, y de ‘Tejiendo Impacto’, una asociación que busca reducir desigualdades promoviendo emprendimientos económica y emocionalmente sostenibles liderados por mujeres. Estas iniciativas nacen de la convicción de que la economía puede ser una herramienta para el bien común y que podemos repensar la manera en la que producimos, consumimos y nos relacionamos económicamente.

Para mí, la Economía de Francisco no es solo una idea bonita, sino una forma de responder a mi vocación. Me siento llamada a crear espacios donde esto deje de ser una utopía y se convierta en una realidad tangible. Y no estoy sola: en el HUB de España, en las aldeas temáticas de EoF y en la escuela de formación, comparto experiencias y desafíos con otras personas jóvenes que han escuchado esta misma llamada y han decidido responder con su vida.