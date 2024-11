La Semana Fratelli Tutti, de la diócesis de Alcalá, aborda los grandes problemas sociales de hoy: vivienda, migraciones y ecología

«Jesucristo nos impulsa a tender la mano a los demás. No se puede concebir que un cristiano no tenga una mirada amplia de la vida. La dimensión social de la vida de la Iglesia nace del anuncio del Evangelio», afirma Francisco Martínez, delegado de Migraciones de la diócesis y uno de los organizadores

La diócesis Alcalá de Henares ha empezado el nuevo curso con un nuevo impulso a nivel de pastoral social. Al Curso de Doctrina Social, que ya celebró su primera sesión en octubre de la mano del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, se suma ahora la Semana Fratelli Tutti, que comienza este lunes con una conferencia sobre La dimensión social del Kerygma, a cargo de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y que abordará grandes problemas sociales de hoy: vivienda, migraciones o ecología.

«Las delegaciones de sensibilidad social de la diócesis vemos que es necesario una concienciación en estas cuestiones, pero no solo para agentes de pastoral social, sino para los miembros de la Iglesia y la sociedad en general. Es importante que se conozca cuál es la visión de la Iglesia sobre determinados temas sociales en un contexto tan polarizado a nivel políticos», explica Francisco Martínez, delegado de Migraciones de la diócesis y uno de los impulsores de la iniciativa.

En su opinión, por su capilaridad, la Iglesia puede ir impregnando la sociedad con su mensaje de fraternidad, recogido en la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco.

Así, durante esta semana, se abordarán cuestiones como la presencia de la Iglesia en la cárcel, el derecho a una vivienda digna, la conversión ecológica o la construcción de comunidades acogedoras y misioneras con los migrantes. Pero, como explica Martínez, no serán solo reflexiones teóricas, sino que todas las intervenciones, a cargo de ponentes autorizados, se completarán con testimonio de personas que trabajan o habitan esos ambientes.

En este sentido, el sacerdote defiende que no se puede separar la dimensión espiritual de la fe de la social. «Jesucristo nos impulsa a tender la mano a los demás. No se puede concebir que un cristiano no tenga una mirada amplia de la vida. La dimensión social de la vida de la Iglesia nace del anuncio del Evangelio», sentencia.

Las sesiones tendrán lugar en diferentes lugares de la diócesis. Se puede consultar el programa completo en este enlace.