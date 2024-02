Arranca el Viaje Por tantos para mostrar a quienes no marcan la casilla de la Iglesia cómo una X cambia millones de vidas

El Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal pone en marcha esta iniciativa que recorrerá varias ciudades de España durante esta semana dando testimonio a 15 personas que no asignan una parte de sus impuestos a favor de la Iglesia

El Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha la campaña Viaje Por tantos, un autobús con 15 pasajeros a bordo que no marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la Renta que recorrerá diferentes lugares de España mostrándoles las iniciativas sociales a las que se dedica el dinero recaudado en el IRPF.

El itinerario, que se extenderá a lo largo de toda esta semana, ha comenzado este lunes,19 de febrero, a las 08.45 horas. Este viaje de 5 días lo han emprendido 8 mujeres y 7 hombres, de entre 19 y 61 años, sin relación alguna entre ellos. De entre las 200 solicitudes recibidas para participar en la campaña, se ha elegido a un comercial, una médico, una profesora de inglés, una coordinadora, una psicóloga, un ilustrador, una camarera, una animadora infantil, una persona dependiente, un transportista, una diseñadora gráfica, tres estudiantes y una persona que está en paro.

Solo tienen en común que ninguno de ellos marca la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la Renta. Este era el único requisito para participar en el Viaje Por tantos, si bien desde la Conferencia Episcopal se ha querido agradecer públicamente la ilusión por participar en esta iniciativa que han mostrado numerosas personas que ya marcan la casilla 105.

Las motivaciones para no marcar la X a favor de la Iglesia van desde la desconfianza a no fijarse, pasando por el hecho de no ser creyente, por desconocimiento, por no tener una buena imagen o no estar de acuerdo con la Iglesia, no estar a favor de los curas, por asignar ya a las ONGs; por falta de interés y no saber a qué se dedica el dinero; o porque no considera que la Iglesia haga una labor fundamental en la sociedad, según han señalado los estos seleccionados.

Por ello, el objetivo de esta campaña es ofrecerles la oportunidad de conocer en primera persona el servicio social y espiritual que la Iglesia ofrece los 365 días del año. El «Viaje Por tantos» está viajando hoy mismo a Guadalajara, donde los participantes van a conocer el servicio de la Iglesia en la España Vaciada a través de un joven sacerdote.

Mañana, martes, el autobús hará doble parada en Alcalá de Henares –para visitar una casa de acogida para personas sin hogar– y Segovia, donde conocerán la labor de un centro de orientación familiar habilitado en el interior de un hospital.

El miércoles volverán a Madrid para presenciar la actividad pastoral de una parroquia de Pozuelo, con un centro asociado que atiende a más de 100 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa.

Un día después, serán testigos, en Getafe, de la labor de la Iglesia en la reinserción social de personas encarceladas, para finalizar, el viernes, en un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia.

Fuentes del Secretariado de Sostenimiento confían en que, cuando se bajen del autobús, las realidades que habrán conocido «no les hayan dejado indiferentes», pues esta campaña «no busca ningún fuego de artificio», sino «mostrar lo que somos y lo que hacemos día tras día, para que los participantes conformen su propia visión. Para poder valorar algo, primero hay que conocerlo».

Este «Viaje Por tantos», quedará documentado para que, a partir de la vivencia y testimonios de los protagonistas, otras personas puedan descubrir lo que puede una simple X puede suponer para millones de personas. Estos viajeros «Por tantos» van a ser los protagonistas de la campaña de la renta 2024.