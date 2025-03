Católicos y científicos: Javier Bernácer

Este investigador del Grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, obra cultural de la Prelatura del Opus Dei, dice:

«Hay absoluta compatibilidad entre la Creación y la evolución… El católico debe tener claro que hay una verdad. Una verdad a la que se llega por caminos teológicos, por la fe, pero se llega también por la ciencia. El católico nunca tiene que ver a la ciencia como un enemigo, sino lo contrario, porque nos está llevando al camino de la verdad, que es adonde también nos conduce la fe. Es algo que llevan diciendo los Papas desde 1950, algo que está en la doctrina de la Iglesia: la absoluta compatibilidad entre la Creación y la evolución. No hay problema para conciliar Creación y evolución… El propio relato del Génesis nos dice que Dios toma el polvo de la creación, del mundo, y ahí le insufla la vida. Eso es exactamente lo que como vemos que ocurrió según la teoría de la evolución. De lo que hay, de lo que hay en la Tierra, de esos animales que están evolucionando, de ese «polvo», de la tierra, es de lo que parte Dios, que le insufla el alma, la vida, la vida espiritual al ser humano… Recomiendo que, al leer las típicas declaraciones de “La neurociencia demuestra que Dios no existe” o incluso “La neurociencia demuestra que Dios existe”, uno suelte una sincera carcajada y pase a la siguiente noticia».

Este toledano nacido en 1979 es escritor, licenciado en Biología (2001) y Bioquímica (2003) por la Universidad de Navarra, doctor en Neurociencia (2006) por la Universidad Autónoma de Madrid, y Máster en Filosofía por la Universidad de Navarra (2015). Tras realizar estancias postdoctorales en Mount Sinai Hospital (Nueva York, 2008-2009) y la Universidad de Cambridge (2009-2011), se incorporó en 2011 al Grupo Mente-Cerebro, en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Su investigación se centra en el estudio del hábito desde un punto de vista interdisciplinar, tratando de aunar diferentes concepciones desde la filosofía y la psicología, para llevar a cabo investigación empírica en neurociencia. En esta última, emplea métodos computacionales de toma de decisiones con resonancia magnética funcional. También está interesado en la afectación de los hábitos en distintas patologías, tales como la adicción a sustancias y el TDAH, y en el análisis de los sistemas de creencias con teoría de grafos. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libro en revistas y editoriales de prestigio internacional, en diversas áreas como anatomía, neuroimagen, psicología, psiquiatría o filosofía. Es profesor colaborador de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Actualmente es director científico del Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET), perteneciente a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Coordina un proyecto de investigación internacional sobre los límites de la Inteligencia Artificial titulado ‘Neurobiología y cognición humanas ante lo sintético y la inteligencia artificial’ desarrollado por el Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) de la Fundación Tatiana. Su meta es identificar los principales rasgos que definen la inteligencia humana y establecer así las diferencias con la Inteligencia Artificial. El equipo internacional que desarrollará este proyecto reúne a profesionales de distintas disciplinas como Georg Northoff (University of Ottawa), Tom Froese (Okinawa Institute of Science and Technology), Marya Schechtman (University of Illinois in Chicago), Terrence Deacon (University of California in Berkeley), Robert Chis-Ciure (New York University), además de los miembros del Grupo ‘Mente-cerebro’ del ICS.

Es una suerte que científicos como Javier hablen de conciliación ciencia-fe ya que suponen un testimonio de primera mano de utilidad para ofrecer alternativas al discurso laicista del pensamiento único.