El colegio Cambrils marca el reto: 5000 pares de calcetines para viralizar en redes sociales el Día del Síndrome Down en España, donde el 96% son abortados

El reto es ambicioso pero alcanzable. El próximo 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome Down, una fecha que el colegio Cambrils de Madrid quiere aprovechar para lanzar la campaña ‘Merece la pena’. Lo hace con una propuesta divertida: comprar calcetines desparejados y hacerse una foto con ellos para publicarla en redes sociales con el hashtag #merecelapena.

¿Qué es lo que merece la pena? Nacho Martín Blasco, director del centro, responde con rotundidad en ECCLESIA. «Merece la pena vivir, merece la pena sonreír, merece la pena tenerlos, merece la pena educar, merece la pena todo». El colegio Cambrils, que pertenece a la red Arenales, es un centro de educación especial que cuenta con 110 alumnos, más del 90% de ellos tienen Síndrome Down. Podríamos decir que estos niños son una especie en extinción en nuestro país, totalmente extintos en otros. El 96% de los embarazos de niños con Síndrome Down acaban en aborto. A ellos se dirige precisamente esta campaña puesto que, señala Nacho, «si esto sigue así no habrá alumnos en este colegio ni habrá downs en este país».

Esta acción especial es solo una cara visible de un trabajo cotidiano gigante. Recientemente el colegio ha puesto en marcha el proyecto CREA, un centro de recursos para «formar al mundo», es decir, para formar y asesorar al resto de colegios de la Fundación Arenales y a otros externos sobre cómo atender a los alumnos con discapacidad. Así como un centro de formación para psicólogos, psicopedagogos, maestros de educación especial o enfermeros especializados en discapacidad. Todo ello con el objetivo de fondo de la inclusión. En este sentido, plantean dos experiencias muy enriquecedoras. Por un lado, acogen visitas de otros colegios que van a pasar un día con ellos. Por otro, fomentan la convivencia al compartir espacios con el colegio Arenales de Carabanchel, lo que posibilita que los alumnos de ambos centros vayan juntos a algunas clases y al recreo.