En la consideración de la obra de arte hay temas que son más discutibles que otros. Por ejemplo, es poco discutible que La Mesías (Javier Ambrossi y Javier Calvo, 2023) sea la mejor serie española de todos los tiempos. La competencia es reducida, eso por descontado: Crematorio (Jorge Sánchez-Cabezudo, 2011), Antidisturbios (Rodrigo Sorogoyen, 2020), dos miniseries excepcionales —con un mensaje final no tan distinto sobre la corrupción política, social y personal; el poder, la ambición—, pero dos miniseries sin la hondura ni el alcance artístico de la propuesta de los Javis.

Más discutible es o está siendo el lugar que ocupa o en el que se deja a la fe en La Mesías. Cabe preguntarse —para hacer bulto en redes, poco más— si La Mesías es una serie anticatólica. No lo es. Es más, no puede serlo. La presencia del catolicismo —que no de la fe— es prácticamente inexistente. Los protagonistas de esta ficción no están en comunión con la Iglesia —no salen de casa, no participan de la Eucaristía, algo así como sola fide, gratia y gloria, etc.—, pertenecen a una secta. La Mesías es, en todo caso, una serie contra el sectarismo.

Sobre la fe —aquí sí hay tema— el juicio dependerá de la «mirada» que despliegue cada espectador: los creyentes van a identificar —e identificarse con— un fondo de misericordia y de compasión en los momentos clave de la trama, representativos de lo esencial y lo mejor de la fe; los detractores de todo credo verán casi en exclusiva una oportunidad para reafirmarse en su interpretación generalizada de la religión como fanatismo. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol.

Los que dudan… verán lo uno y lo otro y, en última instancia, tendrán que decidirse por lo uno o lo otro. Y este es el poso de incertidumbre que deja la serie y que la hace grande: al final, los padecimientos que nos procura la vida, los grandes traumas que nos acompañan, ¿cómo sanarlos?, ¿quién los sanará?