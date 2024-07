La diplomacia vaticana da frutos en Ucrania

Con motivo de la visita del cardenal Parolin, un obispo de rito latino afirma que se ha producido éxitos en relación con los niños deportados a Rusia, con el intercambio de prisioneros y proyectos humanitarios

Estos días, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, visita Ucrania enviado por el papa Francisco para clausurar la peregrinación anual al santuario de Berdychiv, donde se venera a la Madre de Dios del Monte Carmelo, proclamada patrona de Ucrania.

Una ocasión que, según ha explicado a los medios vaticanos el presidente de los obispos de rito latino y obispo de Lutsk, Vitalij Skomarovskyj, van a aprovechar para agradecerle los esfuerzos realizados tanto por el propio purpurado como por la Santa Sede.

«Sabemos cuántos esfuerzos ha hecho la Santa Sede para traer de vuelta a los niños ucranianos deportados a Rusia, y ya ha habido éxitos en este campo. Lo mismo ocurre con el intercambio de prisioneros u otros proyectos humanitarios; la Santa Sede también nos proporciona mucha ayuda. Por lo tanto, la presencia del legado papal será también una oportunidad para agradecer y expresar nuestra gratitud a la Santa Sede», ha añadido.

Además, afirma que están muy contentos de que Francisco decidiese enviar a un representante ante esta peregrinación tan significativa en el país. «Es la primera vez en la historia que esto sucede. Este gesto expresa la cercanía del papa Francisco a nuestro pueblo, y espero que esta oración común dé grandes frutos», ha añadido Skomarovskyj.

Del mismo modo, reconoce que están en estado de guerra y, por lo tanto, «no tenemos lugares completamente seguros». «Por eso, las celebraciones en Berdychiv también se ajustarán a las normas de seguridad. Sería completamente diferente si no hubiera guerra. Pero para describir este estado, podría compararlo con el deber de trabajar, es decir, a menudo, independientemente de si uno está de humor o no, de si le apetece o no, tiene que ir a trabajar. Lo mismo nos ocurre a nosotros aquí en Ucrania: por supuesto que no queremos esta guerra. Deseamos la paz de todo corazón, rezamos mucho por la paz, pero tenemos que hacer frente a esta situación», agrega.