El que ama, sufre, renovemos la esperanza

Nos disponemos a vivir un año más la Semana Santa. Nuestras calles se llenarán de expresiones

de religiosidad gracias al buen hacer de los cientos de cofrades que manifiestan su identidad,

amor y fe. Las manifestaciones exteriores, que despiertan la curiosidad de cientos de personas,

son prolongación de las celebraciones litúrgicas que tienen lugar en los templos. El pueblo de

Dios comparte y prolonga así lo que allí se hace sacramentalmente.

Los tronos exhiben de una manera muy bella diferentes escenas de la Pasión, Muerte y

Resurrección de Jesús. De esta manera, todo se convierte en un primer anuncio del misterio que

está en la base de la fe: el amor de Dios. Lo que se nos cuenta en las calles y lo que

contemplamos y rezamos en las iglesias es el mismo misterio del amor entregado.

Se trata de un amor que no tiene nada que ver con los sucedáneos del amor a los que nos tienen

acostumbrados. El auténtico amor sufre; cuando se ama de corazón, se entrega la vida; el que

ama de verdad muere a sí mismo para generar vida. Y esto es lo que ha hecho nuestro Dios:

porque nos ama, ha sufrido la muerte por nosotros. La Semana Santa, sin embargo, no es un

canto al sufrimiento y una alabanza al dolor; los cristianos no buscamos ensalzar el valle de

lágrimas que rodea nuestro mundo. La Semana Santa es fundamentalmente la contemplación,

celebración y exhibición del auténtico amor, el de Dios, que es hasta el final: “Te quiero tanto,

que hasta muero por ti”.

Pero la Semana Santa de este año es especial. Coincide con el Año Santo Jubilar. Un Año en el

que se nos invita a profundizar en la esperanza y ofrecerla a nuestro mundo que hoy tanto la

necesita. Precisamente la Semana Santa, que es expresión de amor, se convierte también en

canto a la esperanza. Porque donde hay amor, hay esperanza.

En efecto, Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. Esta Buena Noticia posibilita que

tengamos la certeza de que cada uno de nosotros no se dirige a un punto oscuro o al abismo,

sino al encuentro con el Señor de la gloria. Como dice el papa Francisco, la esperanza cristiana

nos asegura que “ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que,

gracias a Cristo, a su gracia, la vida no termina, sino que se transforma”.

Precisamente durante la celebración de la Vigilia Pascual del Sábado Santo renovamos nuestro

bautismo. En este sacramento recibimos la vida nueva en Cristo que quiere ser eterna y plena.

Sería hermoso, por tanto, que en esta Semana Santa del 2025, la del Año Santo de la Esperanza, participáramos en esta vigilia para renovar nuestro bautismo, regenerar nuestra esperanza y compartir este don con este mundo que tanto la anhela. Os invito a todos, especialmente a vosotros, cofrades, que estos días andáis ocupados en tantos aspectos pero que nunca debéis descuidar lo importante.

Queridos cofrades: gracias por vuestro empeño y compromiso, por vuestro interés y sacrificio.

Que lo que hagamos sea expresión de lo que nos llena por dentro. Que podamos compartir con

los que nos visitan la pasión que nos motiva y nos ilusiona.

Queridos visitantes que os acercáis a ver alguna de nuestras procesiones a Ferrol, Viveiro,

Mondoñedo u otros lugares: que al contemplar estos misterios descubráis la hermosura del

mensaje que quieren expresar nuestras imágenes, nuestras tradiciones y costumbres. Que volváis

a casa llenos de esperanza y de vida.

Vuestro hermano y amigo,