Así será la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española

La Santa Sede no permite que sean elegidos los obispos mayores de 75 años y recomienda que no se opte por aquellos que los cumplan durante el mandato. Si sumamos a los obispos auxiliares, que por estatutos no son elegibles, los candidatos se quedan en torno al medio centenar. Tienen derecho a voto 78 obispos y un administrador diocesano

Los obispos españoles afrontan del 4 al 8 de marzo la renovación de gran parte de los cargos de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Durante la Asamblea Plenaria que tendrá lugar en Madrid se elegirá nuevo presidente y vicepresidente, así como a los miembros de la Comisión Ejecutiva y los presidentes de las distintas comisiones. Todos ellos conformarán la Comisión Permanente. Serán las segundas elecciones tras la reforma de los estatutos de la CEE, que estableció un nuevo organigrama y mandatos de cuatro años. Se renovarán asimismo las subcomisiones episcopales, el Consejo de Asuntos Jurídicos y el Consejo de Economía.

Una de las novedades de esta elección tiene que ver con una indicación llegada desde el Vaticano —el Dicasterio para los Obispos— a través de una carta en 2022 y que recoge la prohibición de que los obispos mayores de 75 años, aun estando en activo, puedan ser elegidos como presidente o vicepresidente. Es el caso del cardenal Omella.

Además, se pide que los obispos no opten por un hermano que vaya a presentar la renuncia —esto es, cumpla 75 años— durante los cuatro años que dura el mandato. No es una obligación, pero la fórmula recuerda, señalan fuentes de la CEE, a la que aparece en el Código de Derecho Canónico para pedir a los obispos —«se le ruega»— que presenten su renuncia al cumplir 75 años.

Con la nueva norma, y si se tiene en cuenta la recomendación, el número de obispos que no serán elegibles es considerable, a los que habría que sumar los obispos auxiliares, que, por estatutos, no pueden acceder al cargo. En total: 49. Así, la cúpula episcopal —presidente y vicepresidente, pues el cargo de secretario general no se renueva— contará con rostros nuevos. El c

Pueden votar los miembros de pleno derecho de la CEE, esto es, arzobispos y obispos diocesanos; el arzobispo castrense; los arzobispos y obispos coadjutores y auxiliares, los administradores apostólicos y administradores diocesanos; y los arzobispos y obispos eméritos que cumplen una función peculiar en el ámbito nacional, encomendada por la Santa Sede o por la Conferencia Episcopal.

79 electores

De este modo, en esta próxima asamblea serán 79 los electores: tres cardenales, 16 arzobispos —uno de ellos como administrador apostólico—, 50 obispos, nueve auxiliares y un administrador diocesano.

Todas las votaciones se llevarán a cabo de forma secreta y digital, e irán precedidas de una votación de sondeo no vinculante, para información. Para ser elegido se necesita la mayoría absoluta de los presentes. Habrá como máximo tres votaciones. Si en las dos primeras no hay mayoría, se procede a una tercera votación entre los dos más votados. Si hay empate, resulta elegido el de mayor edad.