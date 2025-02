De esperanzas y obstáculos

La Resurrección del Señor nos recuerda cada día que si algo no ha acabado bien, es que aún no ha acabado.

¡Cuánto necesita nuestro mundo de la Esperanza! Este Jubileo que quiere reencenderla llega en el momento justo. Siempre es momento justo para reavivarla. Vivimos rodeados de circunstancias objetivas que complican eso de mirar con un poco de confianza (de fe…) el futuro y el presente. Problemas, tensiones, guerras, trabajo, vivienda, pensiones, migraciones, política…

Pero a veces nos pasa como la fábula que Calderón narra en La Vida es Sueño: «Cuentan que un sabio un día, tan pobre y mísero estaba…». Ya saben, aquel ermitaño que va recogiendo para comer lo que va encontrando, tristes y pobres yerbajos, lamentándose de su suerte, «¿habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo?», hasta que vuelve la mirada y ve que otro hombre, recoge lo que él desecha.

No se trata de conformarnos porque otros tienen menos o les va peor, ni de compadecer a quien aún peor que nosotros se encuentra, pero sí que ayuda a resituar la mirada y el corazón, ver que hay más realidades que la nuestra, y que les va peor, con más obstáculos.

Acabo de regresar de Cuba, por unas conferencias, y con las mil y una dificultades que allí hay, y con lo complejo que es tratar de entender el detalle —los trazos gruesos los comprendemos bien—, es una nación, un pueblo, que necesita la esperanza. Pero la verdadera, no la de gestos coyunturales, ni la de un vano optimismo. La esperanza profunda, como cualquier ser humano, de buscar la vida que no acaba, las formas de estar en el mundo que traen la plenitud y que son inseparables del mensaje del Evangelio: la justicia, el amor, el perdón, el cuidado, la dignidad.

Paseando La Habana me venía una y otra vez la urgente necesidad de reencender la esperanza y no olvidar tantas realidades que claman con justas reclamaciones, sabiendo, nuestra fe así nos lo recuerda cada día con la Resurrección del Señor, que si algo no ha acabado bien, es que aún no ha acabado.