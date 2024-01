Fernando Prado en la fiesta de san Sebastián: «Hemos de buscar un hueco a los excluidos»

E

Invita a huir de la tentación de la crítica fácil a las instituciones y de responsabilizar de los propios problemas a los más pobres

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha pedido durante la Eucaristía del patrón de la diócesis que esta fiesta sea también para los pobres y aquellos que están en los márgenes de la sociedad.

«Es como si no existieran, como si no contaran en nuestra sociedad. Su condición, y a veces nuestra postura ante ellos, no les conceden la dignidad y el derecho a la ciudadanía debidos», dijo en la homilía, en la que intercaló el español y el euskera.

Y añadió: «Hemos de buscarles un hueco. Hemos de atraerlos a la fiesta del ser ciudadanos y de recuperar su dignidad. No es algo fácil. Nuestro mundo global y sus difíciles circunstancias sociopolíticas y económicas han producido estas bolsas de pobreza y marginación que hoy, en nuestra tierra, tienen un rostro más multicolor y más juvenil. Lo vemos en nuestras calles».

En su opinión, siempre es posible hacer alto entre todos para que la suerte de estas personas cambie. «Soñemos juntos un mundo mejor posible, una ciudad mejor posible. Empeñémonos en ello», agregó.

También pidió huir de la tentación de la crítica fácil, que pone toda la carga de la responsabilidad exclusivamente en las instituciones o «culpabiliza a los pobres de su propia situación».

«Cuando pienso en ellos, o me vienen esas tentaciones, me imagino a mí en sus mismas circunstancias y pienso en la suerte que he tenido de haber nacido en otra cuna y vivido en otro contexto tan diferente del suyo. Nadie elige ser pobre. Pero también me quiero poner en el papel de los que tienen responsabilidades. La cosa no es fácil», subrayó.

Con todo, invitó a seguir el ejemplo de entrega de san Sebastián, que siguió el mismo camino de Jesús.