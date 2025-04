Fernando Redondo: «Cuando nos acercamos al migrante y le miramos a los ojos, no vemos una masa que viene, sino a una persona»

El director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la directora del departamento de Trata, María Francisca Sánchez, han visitado Canarias para dar formación a sacerdotes

El director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Redondo, y la directora del departamento de Trata, María Francisca Sánchez, han visitado la diócesis Nivariense para presentar la exhortación pastoral «Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes» durante las sesiones de formación del clero y en conferencias del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Durante su estancia en el archipiélago, han podido, entre otras iniciativas, realizar una visita a El Hierro, desde donde han destacado la importancia de que «nos acerquemos sin miedo a la realidad de la migración».

Así las cosas, Redondo destacó la necesidad de aprender a valorar a las personas que llegan a nuestro país muchas veces en una situación desesperada: «Hay que tener en cuenta que estas personas están revitalizando nuestras comunidades cristianas y muchos aspectos de nuestra sociedad, por ejemplo, la economía. Se podría decir que hasta los necesitamos de forma egoísta. El mismo Banco de España nos dice que en los próximos 30 años necesitaremos como unos 25 millones de personas. Aunque es verdad, que verlo simplemente así es un poco utilitarista».

Frente a esta realidad, Redondo hizo hincapié en la importancia de acoger con dignidad, pues «no hay que olvidar que hablamos de personas. No puede ser que muchas de estas personas trabajen, por ejemplo, en invernaderos y luego vivan en chabolas de cartón», manifestó.

En este sentido, la exhortación «Comunidades acogedoras y misioneras» nos habla también de una pastoral transversal con personas migradas en una Iglesia en salida, «donde cabemos todos». A este respecto, el director de Migraciones de la CEE indicó que una de las orientaciones de este documento es el trabajo en red: «La Iglesia debe fortalecer su trabajo conjunto interno, pero también con otras instituciones y entidades sociales sensibilizadas en la acogida de las personas migrantes. Ahí, como Iglesia, debemos tener una voz profética desenmascarando la hipocresía que en ocasiones se da. Por una parte, necesitamos a las personas migrantes. Pero, por otra parte, no facilitamos los procesos de regularización, los procesos de inserción, etc. Por eso digo que ahí la Iglesia debe tener un papel importante alzando la voz, porque, con su trabajo, se ha ganado una autoridad moral para decir a la sociedad que todos estamos implicados en este tema».

Por último, Redondo reivindicó que, ante los bulos y los tópicos de carácter racista y xenófobo, la mejor medicina es la información y la formación veraz. «Hay que informar lo más objetivamente posible de cuáles son las causas de las migraciones. Ellos no están quitando ningún puesto de trabajo, todo lo contrario. Están cubriendo los puestos que nosotros no queremos realizar. Una de las buenas prácticas del documento de los obispos es incidir bastante, a nivel de comunidades y de parroquias, en la formación e información veraz sobre la realidad de las migraciones. Y también creo que es importante acercarnos sin miedo a las personas migrantes. Cuando nos acercamos de forma personal, uno a uno, y miramos a los ojos a las personas, no miramos una masa que viene, sino a una persona que está delante de nosotros».