La ACdP sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos: «Es un acto gratuito de agresión a la fe de los cristianos»

Exige a la organización de este evento deportivo «una verdadera disculpa» y una reparación

La Asociación Católica de Propagandistas ha emitido este lunes un comunicado para condenar la «clara ofensa, deliberada, a la fe de miles de millones de cristianos en todo el mundo»

«Más allá de la afirmación de no haber querido faltar al respeto a nadie, lo cierto es que un acto así no ha podido tener otra intención, y no cabe ninguna duda en su interpretación. Las declaraciones de la organización de París 2024 no son una respuesta a la gravedad del acto», se recoge en el escrito.

Para el Consejo Nacional de la ACdP, la inauguración, en la que se presentó una parodia de la Última Cena, es «un acto blasfemo» y, por tanto, exige «disculpas oficiales por lo que es un acto gratuito de agresión a la fe que profesan todos los cristianos del mundo y al sentido común de los millones de personas que no comparten la ofensa al sentimiento religioso».



«La ACdP es consciente de la necesidad de denunciar una supuesta laicidad que

primero restringe lo religioso a la esfera privada, después crea un ámbito público

hostil al hecho religioso, haciendo escarnio de la fe, y termina en un confesionalismo

que, a pesar de las proclamas de neutralidad, acaba imponiendo determinadas opciones ideológicas como las únicas que pueden manifestarse en público», agrega.

Finalmente, muestra preocupación por la posibilidad de que este tipo de episodios también se produzcan en España, toda vez que el Gobierno quiere eliminar la ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal.