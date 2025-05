El papa León XIV recibe a los líderes de confesiones cristianas y de otras religiones: «Hoy es tiempo de dialogar y de construir puentes»

By

En una audiencia con las delegaciones que participaron en la Eucaristía de inicio del ministerio petrino, ha asegurado que «si estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces al decir no a la guerra y sí a la paz»

Un día después de la Eucaristía de inicio del ministerio petrino de León XIV, y tras varias reuniones de marcado carácter diplomático —con Volodímir Zelenski y J.D. Vance, entre otros—, el Papa ha recibido este lunes por la mañana a las delegaciones ecuménicas e interreligiosas que participaron en la ceremonia del domingo. Entre ellos, Bartolomé I, Teófilo III y Mar Awa II.

«Nuestro camino común puede y debe entenderse también en un sentido amplio, que involucra a todos, según el espíritu de fraternidad humana. Hoy es tiempo de dialogar y de construir puentes», ha reivindicado León XIV en su discurso.

En su intervención ha reivindicado el legado del papa Francisco y, sobre todo, uno de los puntos clave de su pontificado: la fraternidad universal. «El Papa de la Fratelli tutti promovió tanto el camino ecuménico como el diálogo interreligioso, y lo hizo sobre todo cultivando las relaciones interpersonales, de modo que, salvaguardando los vínculos eclesiales, se valorara siempre el aspecto humano del encuentro. Que Dios nos ayude a atesorar su testimonio», ha dicho.

Tras recordar que este año se celebra el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, ha reconocido que siempre le ha preocupado la unidad, tal y como refleja en el lema elegido para su ministerio episcopal: In Illo uno unum. «Nuestra comunión se realiza, en efecto, en la medida que convergemos en el Señor Jesús. Cuanto más le somos fieles y obedientes, más unidos estamos entre nosotros. Por eso, como cristianos, estamos llamados a orar y trabajar juntos para alcanzar paso a paso esta meta, que es y será siempre obra del Espíritu Santo».

En este sentido, ha asegurado su intención «de proseguir el compromiso del Papa Francisco en la promoción del carácter sinodal de la Iglesia católica y en el desarrollo de formas nuevas y concretas para una sinodalidad cada vez más intensa en el ámbito ecuménico».

Saludo especial a judíos y musulmanes

Al margen de las cuestiones ecuménicas, León XIV también ha saludado especialmente a los representantes de otras religiones, especialmente, a judíos y musulmanes. A los primeros, se ha dirigido de la siguiente manera: «Todos los cristianos tienen una relación particular con el judaísmo. La declaración conciliar Nostra aetate (cf. n. 4) subraya la grandeza del patrimonio espiritual común entre cristianos y judíos, alentando al conocimiento y la estima mutuos. El diálogo teológico entre cristianos y judíos sigue siendo siempre importante y es muy valioso para mí. Incluso en estos tiempos difíciles, marcados por conflictos y malentendidos, es necesario continuar con entusiasmo este diálogo tan valioso».

Por otra parte, ha reconocido el compromiso creciente con el diálogo y la fraternidad con el mundo musulmán, y ha subrayado que este enfoque es «una base sólida para construir puentes entre nuestras comunidades».

«A todos ustedes, representantes de las demás tradiciones religiosas, les expreso mi gratitud por su participación en este encuentro y por su contribución a la paz. En un mundo herido por la violencia y los conflictos, cada una de las comunidades aquí representadas aporta su sabiduría, su compasión y su compromiso con el bien de la humanidad y el cuidado de la casa común. Estoy convencido de que, si estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces al decir no a la guerra y sí a la paz, no a la carrera armamentista y sí al desarme, no a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra y sí al desarrollo integral», ha concluido.