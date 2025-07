By

El presidente de la Conferencia Episcopal Española denuncia en su cuenta de X el silencio por no alinearse con adversarios políticos

En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española ha expresado su profunda preocupación ante la guerra en Tierra Santa, afirmando que «no podemos acostumbrarnos a la guerra de rasgos genocidas en Gaza».

En su mensaje, Argüello no solo condena la violencia, sino que también interpela directamente la actitud de la sociedad y de la clase política. «Tampoco es aceptable el silencio porque entre quienes se oponen hay adversarios políticos con los que no hay que colaborar nunca», ha señalado, criticando la inacción o la justificación del silencio por motivos de estrategia partidista. El arzobispo ha enfatizado que «la defensa de la vida y la dignidad humanas no entienden de cálculos», y por encima de cualquier interés político o ideológico.

La escalada del conflicto ha generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes en la franja. Organismos internacionales y diversas voces de la sociedad civil han alertado sobre el impacto devastador en la población civil, el desplazamiento masivo y la destrucción de infraestructuras esenciales.