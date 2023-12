Navidad con ELA

Hola, guapos y guapas! Soy Jordi Sabaté Pons y os voy a contar cómo era la Navidad antes de tener Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y cómo es la Navidad teniendo ELA.

Desde que tengo uso de razón, la Navidad es para mí uno de los días más felices de mi vida, porque soy católico y también por el buen ambiente que se respira en la sociedad.

Mi madre falleció cuando yo era muy jovencito y, por respeto a ella, cada año he celebrado la Navidad con más intensidad y alegría. Ahora que tengo ELA, no solo la disfruto igual que antes, sino con mucha más intensidad. Llevo nueve años con esta enfermedad, cuando la esperanza media de vida es de tres. Ser consciente de que, por estadística, moriré pronto no me hace sufrir; al contrario, me hace disfrutar de cada regalo de la vida, como es la Navidad. ¡Que Dios os bendiga y que vivan la vida y la Navidad!