Nueva contribución al TBR (to be read)

Ahora lo llaman TBR. El acrónimo de la expresión inglesa to be read está de moda en redes sociales para referirse a todos esos libros que de toda la vida hemos llamado la pila o la torre de libros pendientes. Esas lecturas que se acumulan de manera creciente e irremediable en la estantería, porque a quienes nos gusta leer nos gusta también comprar el doble o el triple de libros que somos capaces de leer.

El TBR aumenta exponencialmente en estas fechas porque entre los propósitos de año nuevo siempre comparece el de leer más, y en concreto —por el apego a la novedad que caracteriza nuestro tiempo— leer lo mejor que se publicó durante el 2023 que nos deja. Las listas de mejores libros del año tienen esa lógica: alimentar las ilusiones de los lectores más optimistas —yo entre ellos— que esperan despachar 365 días de libros en el primer trimestre de 2024.

Para no ser menos en esta página e intentar contribuir en algo al TBR —al ansia— de los que la leen, vamos con otra lista de destacados de 2023, estos con enjundia —con fondo, con miga—.

Hernán Díaz nos sorprendió a todos —sobre todo a quienes no habían leído un wéstern en su vida— con la publicación de A lo lejos; gustó a propios y extraños del far west por su perspicaz lectura de la soledad, la incomunicación y la codicia. En 2023 ha vuelto a asombrarnos con Fortuna, un thriller financiero con tintes históricos y, ante todo, un retrato psicológico profundo de las grandezas y miserias de quienes se dedican al capital.

Por su parte, uno de los traductores de Hernán Díaz, el asturiano Jon Bilbao, prosiguió su periplo ficcional y metaliterario sobre las obsesiones e insatisfacciones matrimoniales y familiares de la infancia y la madurez en Araña —continuación de Basilisco, y en parte también de Los extraños—.

Otra obsesión perenne reside en el amor, a quien Gonzalo Núñez dedica su serie de relatos Los búlgaros, una tragicomedia en siete relatos dedicada a explorar todo lo mejor y lo peor que nos provoca por dentro. Es el libro con el que más he disfrutado en el último tramo del año, con permiso de Blancura, de Jon Fosse, lo último del Premio Nobel de Literatura 2023. Un breve, pero trascendente relato plagado de referencias bíblicas que invita a volver a la casa del Padre.

Como en esta lista no hay poesía —no leo suficiente poesía—, me permito recomendar a cambio a un destacado poeta que este año quiso volver al campo de la narrativa. Daniel Cotta nos dejó una novela de género a tener muy en cuenta: Alma in vitro, mezcla de ciencia ficción, trama policial, maquinaciones políticas; todo ello sobre un interesante trasfondo religioso con objeto de revisitar y actualizar los dilemas de la fecundación artificial desde la narrativa. A mitad de camino entre el clásico moderno y la novela negra, este año se ha reeditado la obra del imprescindible Leonardo Sciascia. Sobresalen la tan conocida El caso moro, y la no tan conocida El caballero y la muerte.

También policiaco, totalmente contemporáneo, aunque conectado con la tradición literaria se nos presentó Cielo sucio, de Edgardo Cozarinsky, sobre las grandes y graves asfixias de nuestro tiempo, entre otras, la falta de solidaridad y el tono cotidiano y sostenido de violencia.

Gonzalo Hidalgo Bayal no publicó nada nuevo en 2023. Ya se sabe que cada año que no publica Hidalgo Bayal es un año menos feliz, pero este se ha salvado in extremis con el primer estudio riguroso y extenso de su obra literaria, Un deambular circular, de Ana Calvo Revilla. Excepcional.

Sigo y termino con la no ficción. Sobre uno de los temas del momento —la cancelación, la corrección política, lo woke, etc.— resultan especialmente interesantes la visión personal y en bruto de Alain Finkielkraut con La posliteratura, y la respuesta cristiana al problema de El dogma woke, de Noelle Mering. Una interpretación histórica de la violencia —si bien es mucho más que historia lo que nos ofrece la preclara sabiduría de su autor— se nos ofrece en Iniquidad de Alejandro Rodríguez de la Peña, el último volumen en aparecer, pero el primero que deberíamos leer de una trilogía que completan Compasión. Una historia e Imperios de crueldad.