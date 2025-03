Paolo Benanti: «La tecnología que amenace a la dignidad humana debe ser descartada»

El franciscano, experto en inteligencia artificial, asesora al Vaticano y a la ONU, y preside la comisión del Gobierno italiano para estudiar el impacto de la inteligencia artificial

Es uno de los principales asesores del Papa en materia de inteligencia artificial. Debajo de su hábito marrón de fraile franciscano hay una visión que trasciende los límites de la vida monacal. Y que va mucho más allá de la realidad que vemos, pues tiene un profundo conocimiento del mundo que se esconde tras los algoritmos, de los mecanismos que los alimentan y de cómo estos nos controlan. Pero también de cómo gobernarlos desde la ética y el respeto a la dignidad de la persona. Es desde 2023 consultor de la ONU en las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, además de presidente de la Comisión para el Estudio del Impacto de la IA sobre la Información en el Gobierno de Italia.

En enero, en la Fundación Pablo VI, participó en un diálogo con la hasta hace poco secretaria de Estado de Digitalización en España, Carme Artigas, colega en el equipo de asesores de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones que aborda en su libro La era digital. Teoría del cambio de época: persona, familia y sociedad (Encuentro). A finales de mes, el Vaticano publicó Antiqua et Nova, un documento sobre las oportunidades y riesgos de la IA.

—Dice que vivimos por primera vez un profundo cambio de época. ¿Qué significa eso?

—A lo largo de la historia siempre hemos buscado conocer y entender el mundo y a nosotros mismos de múltiples formas. No es la primera vez que la tecnología genera cambios en la realidad que vivimos. Con la invención de la lente, por ejemplo, logramos producir dos nuevos tipos de artefactos tecnológicos: el telescopio y el microscopio. El primero nos ayudó a comprender de mejor manera el universo. Descubrimos que ya no somos el centro de todo, sino un planeta secundario en un sistema solar secundario. Con el segundo, descubrimos que no somos una sola cosa, sino una serie de múltiples células vivas. Ya no es una cuestión de medición, sino de datos y del trabajo de una computadora, a la que podemos definir como una macroscopia que nos permite estudiar de otra manera la complejidad de las cosas. Ahora, estudiamos el universo de una manera diferente, que es recopilando datos. Y, tratando de explicar los datos que recopilamos, estamos estudiando también a los seres humanos de una manera nueva, recogiendo actividades neuronales superiores y explicando nuestra mente y nuestra razón como una correlación entre elementos diferentes en nuestro cerebro. Cuando surge la modernidad, cambiamos la descripción del universo. En estos momentos, estamos cambiando la descripción de los seres humanos. A esto me refiero con la nueva era.

—En este sentido, subraya que el dataísmo se ha convertido en una nueva religión. ¿Por qué?

—Bueno, en esta búsqueda de fórmulas para intentar explicar y comprender la realidad ya no actuamos como en la era clásica, trabajando la materia: la tierra, el aire, el espacio, el agua y el fuego. Tampoco estamos trabajando como con la física clásica de Newton, la longitud y las fuerzas y la duración del tiempo, sino con datos. No es necesario desarrollar teorías, basta con adquirir todos los datos de la realidad, ponerlos en el mayor grupo de computadoras que podamos imaginar para obtener una correlación. La correlación es el nuevo mantra que los científicos emplean, no ya para comprender la realidad, sino para controlarla. La novedad es que con los datos renunciamos a comprender y desarrollar una teoría, pero conseguimos cierto control sobre la realidad. Y eso es lo buscamos en este momento.

—¿Cómo se explica, entonces, que, a pesar de tener mayor acceso a la información y los datos, haya cada vez más negacionismo hacia las evidencias científicas?

—Bien, como sabes, hasta que llegó este cambio, la categoría de lo que era verdadero o falso la definía el conocimiento y las teorías científicas. Esta correlación se está reescribiendo y estamos perdiendo la capacidad de juzgar cómo los datos se relacionan entre ellos. Si nosotros hacemos una correlación simple, tendremos una correlación falsa simple. Hasta ahora, si había lluvia, se abría un paraguas. La lógica ha cambiado y ya no es la lluvia la causa de la apertura del paraguas, sino el paraguas la causa de la lluvia. Es una realidad basada simplemente en los datos y no tenemos ningún tipo de herramienta epistemológica para entender qué es la verdad y qué no. Nos hemos convertido en una especie de creyentes en ese tipo de correlación sin intentar verificar lo que es acorde a la realidad y lo que es simple e ilusorio. Y eso es lo que está detrás de esa serie de noticias falsas, teorías, complots, etc.

—¿Qué educación, qué política y qué Iglesia ofrecemos a una generación de nativos digitales que no concibe el conocimiento del mundo sin este dataísmo? ¿Cómo nos acercamos a esos jóvenes desde unas instituciones antiguas?

—Nosotros somos especies extrañas. Cuando era niño, algunas veces me dedicaba en la escuela primaria a pintar un hongo rojo con puntos blancos, hasta que, en un momento dado, alguien me convenció de que era mejor no mostrarlo, porque son venenosos. Así es la educación. Es la cantidad de información que la generación anterior pasa a la nueva generación y que nos permite sobrevivir en una realidad compleja como la que vivimos. Sin embargo, por primera vez, tenemos una nueva generación que se atreve a desafiar un nuevo tipo de realidad que la vieja generación no domina. Hace 50 años, si querías aprender algún tipo de trabajo, tenías que ir a un lugar donde se hacía ese trabajo y alguien, que era mayor que tú, te podía enseñar. Ahora, en cambio, es mi sobrino, por ejemplo, el que está enseñando a mi padre a usar una tableta. La dirección de la educación en la era digital de alguna manera ha cambiado y esa es la tensión de los tiempos contemporáneos. Esta nueva realidad digital está produciendo un modelo que impacta en la economía, en la política, etc.; y, por primera vez, tenemos una generación que es capaz de educar a la generación anterior, lo que provoca un conflicto. El reto actual es poder transmitir valores serios, realmente profundos, a esta nueva generación y que vayan mucho más allá de manejar la realidad con diferentes herramientas.

—En esta era, en la que se habla de poshumanismo, ¿qué lugar ocupa Dios?

—El poshumanismo puede ser una creencia que niega cualquier idea de humanismo y esto es algo que no está solo conectado a lo digital. Ya sucedió antes, cuando, por ejemplo, en España, el presidente Zapatero reconoció que los grandes simios tienen la misma dignidad que los seres humanos. En ese momento, ya estábamos negando la especificidad de lo humano y eso es antes de lo digital. Ahora que lo digital genera esa carencia de comprensión de la naturaleza humana, ya no podemos distinguir cuál es la diferencia entre una máquina que funciona como un ser humano y un ser humano que existe en su propia experiencia. Hay también otra derivada en el poshumanismo que es cuando empezamos a soñar que podemos hackearnos a nosotros mismos, cambiarnos y mejorarnos para ir hacia una realidad hecha también por nosotros mismos. Y esto, en algún momento y de alguna manera, podría ser una realidad sin Dios, porque ya no necesitaríamos un Creador. Podríamos ser el Dios de nuestro yo.

—Europa promueve la regulación frente a la explotación de una IA sin límites de la nueva era Trump, que tiene entre sus principales socios a los magnates tecnológicos, como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, ¿en qué lugar queda Europa?

—En primer lugar, tenemos que reconocer como europeos cuál es nuestra vocación y lo que nos gustaría ser. Si queremos ser un continente estandarte para los derechos humanos, debemos estar preparados para desarrollar una tecnología que nos convierta también en estandartes. No podemos, sencillamente, quedarnos atrás, lo que significa que tenemos que invertir en innovación europea para tener una tecnología que sea el espejo de nuestros valores. No podemos simplemente quejarnos porque la tecnología de los demás no refleja nuestros valores, sino ser capaces de producirla nosotros, como ya hicimos en otra época, con el desarrollo, por ejemplo, del Airbus, una asociación con diferentes empresas italianas en Europa que fueron capaces de producir una de las compañías más exitosas en el sector de la aviación. Ahora, de forma similar, podemos crear, en el ámbito de la IA, un consorcio europeo formado por los mejores productores y empresas para que nuestra tecnología sea una alternativa a ese tipo de liberalismo tecnológico que viene de otro continente.

—Y estos valores europeos, ¿siguen siendo válidos para este paradigma?

—La respuesta es sí. Nosotros, como sabes, desarrollamos la Ley de IA, que se ampara en el valor central de esta dignidad humana. Cualquier tipo de tecnología que amenace la dignidad humana y a las personas debe ser de alguna manera descartada para no poner en peligro el valor real de los seres humanos. Estamos empezando a redactar un conjunto de valores realmente profundo y fundamental que podría ser el estándar de oro europeo.

—El Papa ha hablado en numerosas ocasiones sobre estos temas en discursos y encuentros. ¿Habrá una encíclica sobre la inteligencia artificial en este pontificado?

—Es posible, pero creo que no. Ahora podría ser el mejor momento, porque la IA está evolucionando muy rápidamente. Probablemente la estén preparando, pero es un tema demasiado denso para lo rápida que es la tecnología. El papa Francisco está hablando de ello, sugiriendo mucha documentación, pero todavía hay que esperar un poco para tener un frente tecnológico más consolidado y tomar algún tipo de expresión al respecto.