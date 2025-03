Francisco: «Si no aceptamos cambiar, corremos el riesgo de morir»

El Papa inaugura una nueva etapa de su ciclo de catequesis sobre el Jubileo, en la que ahondará en los encuentros de Jesús. El primero: con Nicodemo

El papa Francisco ha iniciado este miércoles una nueva etapa de su ciclo de catequesis sobre el Jubileo. Tras abordar la infancia de Jesús, ahora toca su vida pública y, dentro de esta, comienza con los encuentros. El primero que refiere es el que Cristo mantuvo con Nicodemo.

«Empiezo por este episodio porque Nicodemo es un hombre que, con su historia, demuestra que es posible salir de la oscuridad y encontrar la valentía para seguir a Cristo. […] Es un hombre que se encuentra en la oscuridad de las dudas, en esa oscuridad que vivimos cuando ya no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida y no vemos bien el camino a seguir», explica Francisco.

El Pontífice también eligió a Nicodemo porque, en un principio, no entiende a Jesús, porque lo coloca bajo su lógica. Y, sin embargo, sí siente que algo no funciona en su vida y que quiere cambiar. Pero no sabe cómo.

Y agrega el Papa: «Esto nos sucede a todos. Si no aceptamos cambiar, si nos encerramos en nuestra rigidez, en nuestras costumbres o en nuestras formas de pensar, corremos el riesgo de morir. La vida radica en la capacidad de cambiar para encontrar una nueva forma de amar».

Y, de nuevo, el Papa afirma que Nicodemo «demuestra que este cambio es posible», y también necesario en algunos momentos de nuestra vida. De hecho, el propio Nicodemo lo consigue y sale a la luz, siendo uno de los que reclama a Pilato el cuerpo de Jesús. «Los cambios, a veces, nos asustan. Por un lado, nos atraen, pero, por otro, preferiríamos quedarnos en nuestras comodidades. Por eso, el Espíritu nos anima a afrontar estos miedos», subraya.

Para Francisco, mirar al Crucificado, nos ayuda a superar todos nuestros miedos: «Levantemos la mirada hacia aquel a quien traspasaron. En él encontramos la esperanza para afrontar los cambios de nuestra vida y renacer».