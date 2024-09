Joe López, sacerdote español en Singapur: «Tendremos el doble de bautizados»

El país, última etapa del viaje del papa Francisco por Asia y Oceanía, cuenta con 32 templos católicos, abarrotados en sus Misas dominicales. Se convierten unos 3.000 adultos cada año y hay en torno a 40 colegios católicos

Antes de regresar a Roma de su viaje por Asia y Oceanía, el Papa visitará la ciudad-Estado de Singapur, un país que ha prosperado de manera exponencial gracias a su respeto por la diversidad. El padre Joe López, miembro destacado del Opus Dei en la región, explica cómo el catolicismo se está abriendo camino y prosperando en medio de una sociedad futurista y abundante en riquezas.

«En 50 años, hemos pasado del tercer mundo al primero, con un PIB nominal de más de 80.000 euros, uno de los más altos del planeta», explica. «Todos los niños renuevan a diario en los colegios la promesa de respeto a todas las razas, culturas y religiones. Está prohibido taxativamente atentar contra este principio de unidad, que ha llevado a Singapur a ser tan eficiente y prosperar económicamente. En la actualidad, contamos con 32 templos católicos, abarrotados en sus Misas dominicales. Anualmente, se convierten unos 3.000 adultos. Además de las escuelas infantiles, en Singapur existen 21 colegios católicos de Primaria, 17 de Secundaria y un Junior College».

López es rector de la iglesia de San José: «Nací en Córdoba y soy sacerdote del Opus Dei. Siguiendo la propuesta del Prelado, desembarqué en Singapur en 1999. Durante 21 años, me dediqué a la gente joven impartiendo clases de formación, doctrinales, retiros espirituales y dando dirección espiritual a católicos y no católicos por toda Asia. Además, el arzobispo de Singapur me encargó atender a la comunidad de habla española y asumir la docencia de Filosofía en el Seminario. Desde 2020, también soy rector de la iglesia de San José. El templo se encontraba en obras y pudimos abrirlo por fin al culto el 30 de junio de 2022. Tiene una capacidad para 1.000 personas, y se calcula que 5.000 católicos asisten a la Eucaristía cada fin de semana».

Un ministro católico

Según reconoce, «Singapur espera la visita del Santo Padre con entusiasmo; no solo la comunidad católica, sino también la sociedad en general, dado su potencial para influir en los debates sobre una serie de cuestiones apremiantes: la justicia social, el respeto interreligioso, los valores familiares y la educación». El día 12, Francisco visitará al Gobierno, que cuenta con un solo ministro católico, por 15 —de 33— protestantes. El nuevo primer ministro, Lawrence Wong, es metodista. «En todas las iglesias se reza a diario por la salud del Papa y por los frutos apostólicos de su viaje», detalla López.

«Se espera que esta visita despierte a la población católica, para que sea más apostólica. Además, ayudará a la cohesión del país, llevando a muchos agnósticos a plantearse el descubrimiento de Dios y de Jesucristo, al encontrarse cara a cara con su vicario en la tierra. Esto ya está pasando, el viaje ya está dando frutos: en unos días, en San José, empezaremos el curso de preparación para el Bautismo de adultos, que culminará en la Pascua de 2025. Tenemos ya el doble de inscripciones y tendremos el doble de bautizados», concluye.