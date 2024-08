El Patriarca Latino de Jerusalén opone la oración «hecha de palabras de reconciliación y de paz» a «tantas palabras de odio»

Carl Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, pidió ayer rezar ante la Virgen en «estos días parecen importantes para poder cambiar el rumbo del conflicto».

Tierra Santa necesita el poder de la oración en un momento decisivo. Carl Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, ha aprovechado «el día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen Maria al cielo» para subrayar que «estos días parecen importantes para poder cambiar el rumbo del conflicto» y pedir a todos que lo tengan presente en sus oraciones.

«Han pasado muchos meses desde el inicio de esta terrible guerra. El sufrimiento causado por este conflicto y la consternación ante todo lo que está sucediendo no solo no disminuye, sino que parece ser alimentado una y otra vez por el odio, el resentimiento y el desprecio, que no hacen más que intensificar la violencia y alejar la posibilidad de encontrar soluciones», lamentaba Pizzabella.

Por eso invitó a todos en este día, «antes o despues de la celebración de la Eucaristía o en cualquier otro momento oportuno, a un momento de intercesión por la paz ante la Santísima Virgen Maria. Espero que las parroquias, las comunidades religiosas contemplativas y apostólicas, e incluso los pocos peregrinos que hay entre nosotros, se unan en el deseo común de paz que confiamos a la Santísima Virgen».

El poder de la oración, concluyó, es el único camino realmente transitable hacia la paz: «Después de tantas palabras, después de haber hecho lo posible para ayudar y estar cerca de todos, especialmente de los más afectados, solo nos queda rezar. Ante tantas palabras de odio que se pronuncian con demasiada frecuencia, queremos ofrecer nuestra oración, hecha de palabras de reconciliación y de paz».